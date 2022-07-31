Антон Соловьев

Красный Крест отреагировал на призыв России расследовать удар по СИЗО в ДНР Reuters: Красный Крест не имеет мандата для расследования удара по СИЗО в Еленовке

31 июля 2022 в 19:04

Фото: РИА Новости

Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS. В изоляторе содержатся украинские военнопленные