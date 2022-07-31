Международный комитет Красного Креста (МККК) не имеет мандата для проведения расследования удара по следственному изолятору в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике, цитирует заявление организации Reuters. В Красном Кресте также отметили, что представители комитета пока не получили доступ к месту ЧП.
Стороны должны сделать все, что в их силах, в том числе путем проведения беспристрастных расследований, чтобы помочь установить факты, лежащие в основе нападения, и внести ясность в этот вопрос. Однако в функции или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений, — говорится в заявлении.
Ранее Минобороны России заявило, что для расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике на место ЧП приглашены эксперты ООН и Международного комитета Красного креста. Приглашение сделано официально.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил информацию об обстреле ВСУ СИЗО в Еленовке. Он сообщил, что украинские военные открыли огонь ночью, в результате чего погибли более 50 пленных украинских бойцов, 73 получили ранения, а также пострадали восемь сотрудников изолятора.