16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Козак предостерёг Украину от вторжения в Донбасс

17:15, 20 июля 2021
Дмитрий Козак Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Москва не будет безучастна, если Украина вторгнется в Донбасс. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

Он отметил, что в случае если в регионе продолжат «править бал» люди, которые устраивают националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией.

Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и всё мировое сообщество, — подчеркнул он.

Козак добавил, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путём будут означать разрушительные последствия для Украины.

Ранее Козак заявил, что решение об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не является подготовкой по включению региона в Россию. Он отметил, что всего порядка 470 тысяч жителей ДНP и ЛНP получили российские паспорта. Однако помимо жителей Донбасса, в период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео