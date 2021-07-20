Козак предостерёг Украину от вторжения в Донбасс

Москва не будет безучастна, если Украина вторгнется в Донбасс. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

Он отметил, что в случае если в регионе продолжат «править бал» люди, которые устраивают националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией.

Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и всё мировое сообщество, — подчеркнул он.

Козак добавил, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путём будут означать разрушительные последствия для Украины.

Ранее Козак заявил, что решение об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не является подготовкой по включению региона в Россию. Он отметил, что всего порядка 470 тысяч жителей ДНP и ЛНP получили российские паспорта. Однако помимо жителей Донбасса, в период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины.