Косачев назвал возможный иск Нидерландов против РФ в связи с МН17 странным

https://static.news.ru/photo/5ce35afc-c2b4-11ea-8b37-fa163e074e61_660.jpg Фото: zumapress/Global Look Press

В Совете Федерации считают планы Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения Boeing МН17.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Отмечается. что правительство Нидерландов приняло это решение подать иск против России с формулировкой «за ее роль в крушении рейса МН17».

Весьма странная инициатива во всех отношениях: не завершено следствие — это раз, нет судебных решений национального уровня — это два, и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ? — цитирует Косачева агентство.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.