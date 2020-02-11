Число погибших от коронавируса составило 1016 человек в Китае. Выздоровели от болезни порядка 4 тысяч человек.
За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Об этом говорится в сообщении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. По данным ведомства, всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, так «думают люди».
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