https://static.news.ru/photo/901069e2-4c6c-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Tan/Utuku/Ropi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших от коронавируса составило 1016 человек в Китае. Выздоровели от болезни порядка 4 тысяч человек.

За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Об этом говорится в сообщении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. По данным ведомства, всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, так «думают люди».