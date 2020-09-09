Отдых в масочном режиме: коронавирус подмял под себя курортные страны

Летние отпуска спровоцировали вспышки заболеваемости коронавирусом в курортных странах и изрядно подпортили отдых туристам. В Турции и Египте ввели обязательное ношение масок в общественных местах, а в Греции запретили собрания больше девяти человек. Тем не менее страны не планируют выдворять туристов даже под угрозой второй волны эпидемии: их экономики слишком сильно зависят от денег отдыхающих.

После совещания правительства с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Турция 8 сентября потребовала от всех находящихся на территории страны носить маски в публичных местах — на улице и в закрытых помещениях. Кроме того, в барах и ресторанах запретили включать музыку после полуночи. Эти меры наверняка будут восприняты иностранными туристами без энтузиазма. Но Анкара пытается таким образом побороть вспышку коронавируса, начавшуюся после открытия туристического сезона. В отличие от других стран, Турция не требует от приезжающих наличие отрицательного теста на коронавирус, но может отправить на карантин всю туристическую группу, если у одного её участника обнаружат симптомы COVID-19.

Сегодня в Турции фиксируют порядка 1650 случаев коронавируса каждый день. Это в два раза больше, чем в июне, когда были отменены ограничения. При этом растёт и число госпитализаций.

Мы работаем на пределе возможностей, коронавирусные отделения, закрытые в июне, снова открываются, — сообщил Синьхуа специалист по инфекционным заболеваниям госпиталя Анкары Гюль Чинар.

Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

В Египте, куда 9 сентября отправляется первый прямой рейс из России, тоже нужно носить маски в общественных местах, однако граждане по большей части не соблюдают это правило и тайно устраивают вечеринки, несмотря на запрет на массовые сборища. На это на днях посетовал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Дела идут не так плохо и статистика по заболеваемости постепенно улучшается, но я не хочу, чтобы из-за этого мы стали менее внимательными и острожными, — подчеркнул глава государства. — Пожалуйста, мы хотим, чтобы люди вообще не заболевали. И это не всё, нам нужно удерживать наши достижения. Мы должны понимать, что любое пренебрежение правилами затронет всех нас.

Открытая для россиян Хорватия также столкнулась с резким числом заболевших, но не стала принимать дополнительные меры. На данный момент в стране действует правило, введённое ещё в июле. Согласно ему, маски должны носить таксисты, работники отелей и сферы услуг, а также медицинский персонал.

Нехватку ограничений в Хорватии компенсировали другие европейские страны, потребовав от своих жителей отправиться на карантин, если они провели отпуск в балканской стране. На прошлой неделе там был зафиксирован самый большой дневной прирост заболевших с начала пандемии — 369 человек.

Греция в начале сентября объявила, что готова принять тысячу российских туристов с 7 по 21 сентября. Но желающим воспользоваться этой возможностью надо иметь в виду, что в последние дни резко возросла заболеваемость на греческих островах, что вынудило некоторые страны, включая Великобританию и Нидерланды, ввести карантин для возвращающихся оттуда. На островах Лесбос и Миконос, полуострове Халкидики и в районах Ханьи и Ираклиона на Крите действуют особые меры. Среди них запрет на работу ресторанов с полуночи до семи утра, собрания больше девяти человек на улице и больше четырёх — в ресторанах, а также обязательное ношение масок во всех публичных местах.

Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испания остаётся закрытой для россиян, но возможностью отдохнуть там этим летом воспользовалось множество европейцев. В результате темпы распространения COVID-19 — одни из самых высоких в ЕС, и все страны объединения настоятельно не рекомендуют своим гражданам ездить туда. Тем не менее зависимая от туризма Испания, как и Турция, ограничилась обязательным ношением масок за пределами дома и сокращёнными часами работы развлекательных заведений.

Пример Британии показывает, что даже ставка на внутренний туризм может обернуться хаосом. В этом году многие подданные королевства побоялись покидать пределы своей страны и решили отдохнуть недалеко от дома. Это вылилось в переполненные пляжи, повышение цен на комнаты в отелях в два раза и тонны мусора в зонах отдыха.

Так, в графство Корнуэлл при населении 530 тысяч человек в этом году приехало 150 тысяч туристов, и местные жители опасаются, что они принесут с собой заразу. Количество поисковых запросов об отдыхе в этом графстве возросло на 325% в 2020-м, а каникулами в Шотландии начали интересоваться в пять раз чаще.