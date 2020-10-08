Контрразведка США: РФ хочет помешать Вашингтону получить вакцину от COVID

https://static.news.ru/photo/0211f6ae-09b5-11eb-8b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать его стране получить вакцину от коронавируса.

Об этом контрразведчик рассказал в интервью американской телекомпании Хёрста.

Как только мы получим её [вакцину], они определенно вознамерятся не дать нам применить её. Три игрока — Китай, Россия и Иран — точно пытаются не дать нам получить вакцину в своё распоряжение, — отметил Эванина.

При этом он не привёл каких-либо доказательств в пользу своих слов. Однако добавил, что тактика действий Москвы изменилась с 2016 годом, когда возник скандал о «российском вмешательстве».

Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что те попались. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают её, — подчеркнул контрразведчик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность: американская вакцина от коронавируса появится после президентских выборов, которые намечены на 3 ноября 2020 года. По его словам, сейчас ряд американских компаний проводит финальные стадии испытаний лекарства. США, где выявлено более 7,5 млн случаев заражения коронавирусом, занимают первое место в мире по этому показателю.