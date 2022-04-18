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Комбат «Востока» опубликовал последствия бомбардировки «Азовстали»

Комбат «Востока» Ходаковский опубликовал последствия бомбардировки «Азовстали» в Мариуполе
21:57, 18 апреля 2022
Комбат «Востока» опубликовал последствия бомбардировки «Азовстали» Донецкая область. Мариуполь. Дым над заводом "Азовсталь". Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своём Telegram-канале видео последствий бомбардировки завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что засевшим на предприятии боевикам нацбатальона «Азов» лучше сдаться.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предположил, что наёмники из США, Канады и Румынии могут находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сообщалось, что на заводе могут быть блокированы офицеры французской разведки, однако информация подтверждения не нашла.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru рассказал о вооружении, которое российские военные могут применить в ходе операции по освобождению мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Националистические батальоны оборудовали предприятие как настоящую крепость с подземными этажами. По словам эксперта, во время операции по штурму по комбинату могут работать как тяжёлыми авиабомбами, так и ОТРК «Искандер».

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