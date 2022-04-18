Пятитонные авиабомбы, газ, огнемёты — что применят для штурма «Азовстали»

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru рассказал о вооружении, которое российские военные могут применить в ходе операции по освобождению мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Националистические батальоны оборудовали предприятие как настоящую крепость с подземными этажами. По словам эксперта, во время операции по штурму по комбинату могут работать как тяжёлыми авиабомбами, так и ОТРК «Искандер».

Есть разные способы: можно отработать тяжёлыми авиационными бомбами — 500 кг, 1-3 тонны. Пятитонные бомбы могут пробивать все эти бетонные сооружения в несколько этажей, до самой глубины. Также можно наносить удары авиационными ракетами или «Искандерами» ударить по бункерам, — отметил Литовкин.

При этом, по словам эксперта, существуют и менее разрушительные методы. Однако они могут также эффективно заставить покинуть сооружения бойцов нацбатальонов. Например, использовать слезоточивый или перечный газ, такой, что применяет полиция на Западе для разгона протестующих.

Можно обойтись иначе — просто законопатить все входы и выходы, заминировать их, заложить воздуховоды и направить туда раздражающий газ. Можно также огнемётами работать — они будут стрелять баррическими снарядами. Газовая смесь в них имеет свойства проникать во все щели, пустоты и там взрываться, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил важность информационно-пропагандистских методов работы — солдат можно заставить выйти, убеждая, уговаривая сохранить жизнь, предоставив им гуманитарный коридор в обозначенное время и место отхода.

На вопрос, за сколько дней можно полностью уничтожить этот завод вместе с подземными этажами, Литовкин ответа не дал. По его словам, на это влияет ряд факторов — интенсивность боёв, какая задача поставлена, как сопротивляется противник.

Ранее украинские боевики предпринимали попытки вырваться из окружения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Боевиками было совершено как минимум две попытки вырваться из котла, каждая из них была пресечена.