КНДР получила в дар от России 50 тысяч тонн пшеницы

https://static.news.ru/photo/42a7a540-f4c7-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner via www.imago-images.de/Global Look Press

Россия поставила в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве безвозмездной гуманитарной помощи. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

Там рассказали, что последняя партия зерна в объёме 25 тысяч тонн была доставлена в порт Нампхо. В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса его разгрузка будет производиться на дальнем рейде в 12 километрах от Западноморской плотины.

Пшеницу поместят на шесть барж, которые вместе с экипажами должны будут пройти двухнедельный карантин. После очистки зерна от вредителей путём фумигации оно будет отправлено потребителям.

Корейская сторона выразила сердечную признательность правительству и народу России за братскую бескорыстную помощь, которая в условиях вызванных пандемией трудностей является ярким подтверждением отношений товарищеского сотрудничества между нашими странами, — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты добавили, что в МИД КНДР отметили актуальность поставки российской пшеницы, поскольку сельскому хозяйству республики в конце августа — начале сентября был нанесён большой урон «следовавшими один за другим беспрецедентными по силе тайфунами».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжает наращивать объёмы сбора пшеницы, в то время как урожаи зерновых снижаются в странах ЕС из-за засухи. РФ также увеличивает экспорт зерна и к 2028 году, возможно, будет контролировать почти четверть мирового рынка.