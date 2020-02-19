https://static.news.ru/photo/c64b1796-531f-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Xiaodong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госкомитет по делам здравоохранения КНР описал возможные способы заражения коронавирусом. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте с заболевшим.

Также риск заболеть возникает при длительном нахождении в закрытом пространстве с высокой концентрацией взвешенных частиц с возбудителем (аэрозольный способ).

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко пояснил, что приходящие из Китая посылки непродовольственного характера опасности не представляют. Заразиться через них коронавирусом нельзя, писал NEWS.ru.