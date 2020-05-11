Китай солидарен с РФ в неприемлемости политизации пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/8828eec2-9373-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Власти Китая поддерживают и выражают солидарность позиции правительства России, согласно которой проблема пандемии коронавирусной инфекции нового типа не должна становиться предметом политизации и клеветы. С таким заявлением 11 мая выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он напомнил, что против политизации проблемы пандемии ранее выступили президент России Владимир Путин и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Как отметил Лицзянь, КНР искренне одобряет позицию РФ и считает её объективной.

Такие заявления России свидетельствуют о высоком уровне развития китайско-российских отношений. Благодаря этой позиции Москвы отдельные страны лишаются возможности клеветать на Китай, — приводит ТАСС слова представителя МИД КНР.

Как ранее писал NEWS.ru, Си Цзиньпин и Владимир Путин 8 мая провели телефонный разговор. Председатель КНР выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией COVID-19 в стране. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин продолжит оказывать Москве твёрдую поддержку в борьбе с распространением коронавируса.