https://static.news.ru/photo/2c3d616e-d3a8-11e9-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая считают неприемлемой позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по поводу протестов в Гонконге. Пекин направил Берлину жёсткое представление, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Она добавила, что Поднебесная недовольна и фактом общения европейского дипломата с «радикалами» и выдачу им разрешения на посещение ФРГ, пишет ТАСС .

Мы выражаем по данному поводу решительный протест и недовольство. Мы уже направили в связи с этим Берлину жёсткое представление, — говорится в сообщении МИД КНР.

Чуньин отметила, что любые попытки вмешаться в дела Гонконга Пекин воспримет как посягательство на суверенитет КНР.

30 августа 2019 года Маас во время встречи глав МИД 28 стран Евросоюза поделился мнением, что жители Гонконга имеют право устраивать манифестации, выражая таким образом своё мнение.

Ранее News.ru сообщал, что участники антиправительственных демонстраций в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа «защитить их». Люди провели акцию около генерального консульства Соединённых Штатов. В руках они держали американские флаги и транспаранты с лозунгами «Президент Трамп, защити нас!» и «Даёшь демократию в Гонконге!».