Правительство Китая вводит послабления на экспорт мяса диких животных несмотря на то, что запретило его продажу и потребление среди своих граждан. Опасения, что подобная пищевая практика стала причиной распространения коронавируса нового типа среди людей, стали основанием для запрета. Торговая политика Пекина поднимает вопрос о рисках для других государств, которые связаны с КНР экономическими отношениями. Не исключено, что ситуация приведёт к запуску антикитайского санкционного механизма в США.

О том, что КНР предлагает скидку в 9% на экспорт «дикого» мяса, сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на китайские правительственные документы. Издание цитирует исследовательскую группу Конгресса США, согласно которой поощрение подобной торговли со стороны китайских властей может поставить под угрозу мировые рынки.

Данные, которые приводит WSJ, свидетельствуют, что США были крупнейшим импортёром китайской животноводческой продукции, которая используется в том числе в фармацевтике, и сделали закупки примерно на $1 млн в период с января по февраль 2020 года.

В феврале власти КНР запретили продажу и потребление мяса диких животных у себя, мотивировав это тем, что «проблема безрассудного поедания диких животных и его потенциальная угроза здоровью вызвали широкую общественную обеспокоенность».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что специалисты в сфере здравоохранения ещё не определили точную причину вспышки коронавируса нового типа, одно из исследований Уханьского института вирусологии выявило: COVID-19 генетически совпадает на 96% с коронавирусом летучей мыши. Другое китайское исследование подтверждало, что источником распространения болезни могли стать летучие мыши, которые продавались в Ухани. В частности, источником заражения считают местный «мокрый рынок», где можно было приобрести «дикое» мясо. Именно там пойманные в дикой природе животные смешивались в антисанитарных условиях с домашним скотом и фермерской продукцией. Эти обстоятельства, как считается, создали благоприятную почву для распространения инфекции среди людей, употреблявших в пищу «дикое» мясо.

Сейчас КНР пытается скрыть некоторые данные от зарубежных исследователей. Так, Пекин официально наложил ограничения на публикацию в Китае научных исследований о происхождении COVID-19. В соответствии с новой политикой все научные статьи относительно вируса будут подвергаться дополнительной цензуре перед отправкой на публикацию. В частности, эти исследования должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства. Американский телеканал CNN в связи с этим делает вывод, что такие меры являются не чем иным, как попыткой китайского руководства контролировать повестку дня, связанную с темой происхождения коронавируса, который начал распространение именно из города Ухань.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отчасти такая ситуация даёт повод администрации президента Дональда Трампа инициировать введение санкций против КНР. Общий тон её последних заявлений свидетельствует, что Белый дом вскоре может начать искать реальные пути давления на КНР в попытке компенсировать некоторые издержки, которые США понесли из-за распространения COVID-19. В вину Пекину Вашингтон вменяет сокрытие информации в первые недели эпидемии в КНР. Вероятно, теперь к списку обвинений добавится и продажа «дикого» мяса.