Китай и США проводят переговоры в Стокгольме Китай и США начали торгово-экономические переговоры в Стокгольме

В Стокгольме стартовал новый раунд торгово-экономических переговоров между КНР и США. Как сообщает Центральное телевидение Китая, делегации двух стран обсудят пути нормализации торговых отношений, остающихся напряженными с начала 2025 года.

Торгово-экономические делегации Китая и Соединенных Штатов начали переговоры в Стокгольме, — говорится в официальном сообщении.

Переговоры продлятся с 27 по 30 июля. Они пройдут на фоне сохраняющихся высоких взаимных пошлин — 30% на китайские товары (с учетом 20% «фентаниловой» пошлины) и 10% на американский импорт.

Эскалация отношений между двумя государствами началась в феврале с введения США 10% пошлины на китайские товары, которая к марту достигла 145%, вызвав зеркальные меры Пекина. Временное майское соглашение о снижении тарифов до 10% было нарушено взаимными обвинениями, оставив двустороннюю торговлю в состоянии нестабильного перемирия.

Ранее сообщалось, что США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению двусторонних переговоров на высшем уровне. Возможная встреча американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в обозримом будущем.