Кит атаковал австралийского серфера и утащил на глубину

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Виндсерфер едва не утонул после того, как кит неожиданно вынырнул из океана и атаковал мужчину вблизи пляжа Сиднея, пишет The Guardian. 55-летний Джейсон Брин рассказал, что его нога запуталась в веревке, а млекопитающее утащило его на глубину более 10 метров.

Я думал, мне конец, честно признаться. Несколько секунд я думал: «Вот, оказывается, что значит умереть», — приводит издание слова спортсмена.

Мужчине удалось освободить ногу и вернуться на поверхность воды. Он взобрался на доску и добрался до берега. На пляже он рассказал о случившемся, но ему не поверили. Тогда-то и выяснилось, что он и не подозревал, что камера GoPro на его снаряжении во время нападения кита была включена.

В середине октября в США убившего молотком акулу мужчину обязали пройти курс рыбака. Житель Центральной Флориды, который в прошлом году забил лимонную акулу, не будет приговорен к тюремному заключению. Вместо этого судья обязал мужчину пройти курс береговой ловли акул при Службе охраны рыбы и дикой природы Флориды. Кроме того, ему придется сделать пожертвование в размере $250 зоопарку округа Бревард. В течение года американцу будет запрещено рыбачить. За это время ему предстоит пройти психологическое обследование и любое последующее лечение, которое специалисты сочтут необходимым.