Киркорову разрешили въезд в Молдавию Суд отменил запрет Киркорову на въезд в Молдавию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Молдавия аннулировала запрет на въезд Филиппу Киркорову, введенный в 2022 году, сказано в постановлении на едином портале судебных инстанций. Решение принял районный суд Кишинева, отмечает Sputnik Молдова.

Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова, — сказано в публикации.

В июле 2023 года артиста не пустили в страну, когда он прилетел в Кишинев. Его заподозрили в связях с молдавскими оппозиционерами. В свою защиту российский певец заявил, что не получал €200 тысяч за концерт на митинге оппозиции в молдавской столице.

Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию в конце 2023-го. Отмечается, что артист прилетел для участия в нескольких новогодних корпоративах. Как пояснили в погранслужбе, артист не соответствовал условиям въезда в страну.

Певцу Данко в декабре 2022 года пришлось несколько дней провести в молдавском аэропорту. Он прилетел в страну, чтобы дать концерт в Кишиневе, но его задержали сотрудники таможни. Возлюбленная артиста Мария Силуянова заявила, что исполнителю запретили въезд в Молдавию из-за поддержки спецоперации на Украине.