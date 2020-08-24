Кипр начинает принимать некоторые категории россиян

https://static.news.ru/photo/a16dc44a-e67d-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Ларнаки, Кипр Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Минздрав Кипра заявил, что с 28 августа разрешается пребывание на острове для некоторых категорий россиян. Такой шаг ведомства вызван пересмотром оценки эпидемиологической ситуации в разных странах, после которого Россия впервые включена в местную категорию С.

Попадание в неё разрешает въезд на остров гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам, следует из данных Минздрава.

Россиянам, получившим допуск на Кипр, предстоит пройти тест на коронавирус или предъявить справку об отрицательном результате такого теста, полученную не позже чем за 72 часа до вылета. Также россиянам надлежит пройти 14-дневный карантин, перед окончанием которого вновь придётся сдать тест на коронавирус. Все исследования жители России пройдут за свой счёт.

В ситуации с коронавирусом Минздрав Кипра делит страны на три категории — А, В и С. Иностранцам из первой категории справки об отрицательном результате теста на коронавирус не требуются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиаперевозчики Кипра ставят в свои планы рейсы в Россию и из неё, но точная информация появится только по окончании лета. Об этом сообщил представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами Пафоса и Ларнаки.