Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в КНДР из-за COVID Yonhap: Ким Чен Ын заявил о «внезапной» чрезвычайной ситуации в КНДР из-за COVID

Фото Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <...> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса <...>. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом, — заявил Ким Чен Ын.

Ранее стало известно, что в КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом. До этого момента власти страны настаивали на том, что в их стране ковида нет. 12 мая было созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Согласно представленной информации, коронавирус типа ВА.2 — штамм «омикрон» — был выявлен у пациента с лихорадкой, жителя Пхеньяна.