Ким Чен Ын взорвал узел связи с Сеулом из-за пикантных листовок с женой

https://static.news.ru/photo/e9e09b30-bb5d-11ea-9141-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иностранные СМИ сообщили, что северокорейский лидер распорядился взорвать узел связи в Кэсоне, использовавшийся для переговоров с Сеулом, из-за пикантных листовок с женой. Листовки оскорбительного характера якобы распространялись через этот узел связи как провокация со стороны Южной Кореи.

В листовках скабрезного содержания говорилось, что Ли Соль Чжу якобы снималась с кино для взрослых, пока не стала женой политического лидера, пишет Daily Mail.

Взрыв в городе Кэсон действительно произошёл 16 июня и стал очередным поводом для конфликта между Северной и Южной Кореей. Пхеньян даже заявил о готовности КНДР запустить в Южную Корею три тысячи воздушных баллонов с 12 млн листовок. Этим северокорейские власти хотели добиться от Южной Кореи прекращения отправки в КНДР листовок с помощью нагретых воздухом полиэтиленовых баллонов.

А если листовки будут переброшены с помощью дронов, предупредили в Пхеньяне, то это уже будет считаться нарушением межкорейских договорённостей от 2018 года о бесполётной зоне вдоль военной линии между Севером и Югом. Не исключено и распространение северокорейских листовок по морю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына лишены оснований. Такое мнение высказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.