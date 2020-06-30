Ким Чен Ын взорвал узел связи с Сеулом из-за пикантных листовок с женой

Иностранные СМИ сообщили, что северокорейский лидер распорядился взорвать узел связи в Кэсоне, использовавшийся для переговоров с Сеулом, из-за пикантных листовок с женой. Листовки оскорбительного характера якобы распространялись через этот узел связи как провокация со стороны Южной Кореи.
В листовках скабрезного содержания говорилось, что Ли Соль Чжу якобы снималась с кино для взрослых, пока не стала женой политического лидера,
Взрыв в городе Кэсон действительно произошёл 16 июня и стал очередным поводом для конфликта между Северной и Южной Кореей. Пхеньян даже заявил о готовности КНДР запустить в Южную Корею три тысячи воздушных баллонов с 12 млн листовок. Этим северокорейские власти хотели добиться от Южной Кореи прекращения отправки в КНДР листовок с помощью нагретых воздухом полиэтиленовых баллонов.
А если листовки будут переброшены с помощью дронов, предупредили в Пхеньяне, то это уже будет считаться нарушением межкорейских договорённостей от 2018 года о бесполётной зоне вдоль военной линии между Севером и Югом. Не исключено и распространение северокорейских листовок по морю.
Ранее NEWS.ru сообщал, что слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына лишены оснований. Такое мнение высказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
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