Российский посол развеял слухи о болезни Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/fe8306d4-ba01-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Department/Global Look Press

Слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына лишены оснований. Такое мнение высказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он подчеркнул, что КНДР «функционирует в обычном режиме», хотя её правитель и стал реже появляться на публике. Вместе с тем, он по-прежнему даёт указания, принимает решения и издаёт указы.

Я уверен, что это безосновательные слухи, которые абсолютно никакой почвы под собой не имеют, — цитирует Мацегору РИА Новости.

Слухи о болезни Ким Чен Ына возникли во второй половине весны и с тех пор постоянно циркулируют в западных, южнокорейских и японских СМИ. Такие предположения вызваны непривычно редкими появлениями политика на публике. В апреле и мае он неоднократно воздерживался от появления на мероприятиях, при этом пропадал почти на три недели.

Несколько раз звучали высказывания о том, что северокорейский лидер мог умереть.

Как писал NEWS.ru, первые опасения возникли 16 апреля, когда страна отмечала главный национальный праздник — день рождения первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Вопреки сложившейся традиции нынешний глава Северной Кореи на церемонии не появился, хотя ранее он ни разу не пропускал это знаковое событие.

До этого Ким Чен Ына видели лишь 11 апреля, когда тот руководил заседанием политбюро Центрального комитета правящей партии. Однако после этого политик пропустил ежегодное заседание Верховного народного собрания — законодательного органа КНДР — и не присутствовал на пуске противокорабельных крылатых ракет.

Лидер Северной Кореи появился на публике только 1 мая на церемонии, посвящённой завершению строительства предприятия по производству удобрений под Пхеньяном. Тогда он был в сопровождении своей сестры Ким Ё Чжон. Однако после этого снова пропал из вида, оставшись, судя по всему, в курортном комплексе в Вонсане на побережье Японского моря.

Три недели спустя Центральное телеграфное агентство Кореи рассказало о расширенном заседании Центрального военного комитета, которое якобы провёл лидер страны Ким Чен Ын, но дату мероприятия не назвало.

Лишь 8 июня северокорейский лидер вновь открыто появился перед народом. Он провёл совещание, на котором обсудил вопрос сдерживания ядерной войны. При этом внимание общественности привлёк необычный для него наряд. Политик выбрал для мероприятия белую одежду вместо серого или чёрного костюма. При этом глава КНДР находился в приподнятом настроении и улыбался.

Предположения экспертов о причинах исчезновения Ким Чен Ына разные. Одни полагают, что тот ограничил круг контактов из-за пандемии коронгавируса, другие считают, что лидер нации специально не показывался на публике долгое время, чтобы привлечь внимание мировой общественности к своей стране.