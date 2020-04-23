Киевский воздух вновь признали самым грязным в мире

https://static.news.ru/photo/81f3225a-8600-11ea-beb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев вновь возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Украинская столица набрала 159 баллов по данным на 10:11 24 апреля 2020 года. На втором месте Эль-Кувейт, на третьем — столица Индии Нью-Дели.

Атмосферу над населённым пунктом назвали «нездоровой». Эксперты портала IQAir, где и опубликовали список, связывают проблемы с недавними пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и соседней Житомирской области.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧС ради забавы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС после десяти дней пожаров превратилась почти в безжизненную территорию. Это теперь не только сгоревший лес, но и полностью уничтоженное село Магдин, наполовину сгоревшее село Личманы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд.