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Киев потребует от Москвы выдать экс-депутата Рады Киву

Депутат Рады Ионушас заявил, что Киев потребует от Москвы выдать бывшего парламентария Киву
18:48, 18 апреля 2022
Киев потребует от Москвы выдать экс-депутата Рады Киву
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Киев намерен обратиться с требованием к Москве о выдаче Ильи Кивы, ранее лишённого мандата депутата украинского парламента, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, сообщает «Украина 24» в Telegram.

Офис Генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия, — говорится в сообщении.

В марте Киву заподозрили в госизмене, покушении на территориальную целостность и в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. В ответ на заявление политик заметил, что знал об этом ещё в январе, поэтому уже тогда через Испанию уехал в Москву.

Незадолго до обвинений Кива призвал физически уничтожить Владимира Зеленского ради мира на Украине. По его мнению, такой радикальный способ — единственная возможность остановить гибель гражданского населения.

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