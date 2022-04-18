Киев потребует от Москвы выдать экс-депутата Рады Киву

Киев намерен обратиться с требованием к Москве о выдаче Ильи Кивы, ранее лишённого мандата депутата украинского парламента, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, сообщает «Украина 24» в Telegram.

Офис Генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия, — говорится в сообщении.

В марте Киву заподозрили в госизмене, покушении на территориальную целостность и в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. В ответ на заявление политик заметил, что знал об этом ещё в январе, поэтому уже тогда через Испанию уехал в Москву.

Незадолго до обвинений Кива призвал физически уничтожить Владимира Зеленского ради мира на Украине. По его мнению, такой радикальный способ — единственная возможность остановить гибель гражданского населения.