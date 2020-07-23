Канадцам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене

Центр по контролю за заболеваниями канадской провинции Британская Колумбия (BCCDC) из-за пандемии коронавируса посоветовали придерживаться правил безопасности даже во время интимной близости.
Как
Кроме того, BCCDC предлагает заниматься виртуальным сексом и онанизмом, поскольку это безопаснее. Если же всё-таки произошёл секс с другим человеком, то нужно мыться до и после, а также дезинфицировать секс-игрушки и не использовать их с несколькими партнёрами.
Кроме того, канадские врачи советуют использовать презервативы и смазки. Разумеется, при малейшем недомогании одного из партнёров, необходимо провериться.
Как писал NEWS.ru, популярный свинг- и фетиш-клуб Великобритании, открытый на волне послабления эпидемиологических мер, заявил своим посетителям о запрете сексуальных контактов в помещении. Клуб пока будет работать как обычный отель или бар.
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