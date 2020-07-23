https://static.news.ru/photo/95f4cc64-cce5-11ea-9256-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Центр по контролю за заболеваниями канадской провинции Британская Колумбия (BCCDC) из-за пандемии коронавируса посоветовали придерживаться правил безопасности даже во время интимной близости.

Как сообщает Lenta.ru, канадцам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене (glory holes) и выбирать позы в которых партнёры могут предотвратить контакт лицом к лицу. При этом термин «glory holes» используется для обозначения секса в туалетах через специальные отверстия.

Кроме того, BCCDC предлагает заниматься виртуальным сексом и онанизмом, поскольку это безопаснее. Если же всё-таки произошёл секс с другим человеком, то нужно мыться до и после, а также дезинфицировать секс-игрушки и не использовать их с несколькими партнёрами.

Кроме того, канадские врачи советуют использовать презервативы и смазки. Разумеется, при малейшем недомогании одного из партнёров, необходимо провериться.

Как писал NEWS.ru, популярный свинг- и фетиш-клуб Великобритании, открытый на волне послабления эпидемиологических мер, заявил своим посетителям о запрете сексуальных контактов в помещении. Клуб пока будет работать как обычный отель или бар.