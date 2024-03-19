Канада передаст Чехии $29,5 млн на закупку снарядов для Украины Глава Минобороны Канады заявил о передаче ВСУ помощи на $29,5 млн и 800 дронов

Фото: МО Украины

Канада выделит свыше 40 млн канадских долларов ($29,5 млн) на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины в рамках чешской инициативы, заявил министр национальной обороны страны Уильям Блэр. По его словам, которые приводит ТАСС, Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму в 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) и более 800 дронов.

Я объявляю о выделении Канадой более 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по закупке большого количества артиллерийских снарядов для Украины. <...> Первая партия [дронов] будет доставлена в ближайшие недели, — сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений в связи с поставками военной помощи армии Украины. Таким образом он ответил на вопрос о боеготовности Соединенных Штатов. При этом он уточнил, что Вашингтон пока не видит угрозы национальной безопасности США.

На прошлой неделе, 12 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 млн. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан отметил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения запасов вооружений ВСУ. Он выразил надежду, что новый пакет сможет помочь Киеву закрыть «насущные потребности».