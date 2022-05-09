Канада отменит тарифы на импорт с Украины

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал отмену тарифов на украинский импорт сроком на один год. Так страна собирается оказать новые меры поддержки Киеву, говорится в заявлении на сайте главы канадского правительства.

Премьер-министр объявил о своём намерении временно отменить торговые тарифы на украинский импорт сроком на один год, — сказано в документе.

Новые меры включают в себя выделение 25 млн канадских долларов ($19,3 млн) по Всемирной продовольственной программе ООН для решения проблемы «продовольственной безопасности» на Украине. Эти деньги будут выделены из общей суммы 100 млн канадских долларов ($77,4 млн), которая предназначена для оказания гуманитарной помощи Киеву.

Ещё 10 млн канадских долларов ($7,7 млн) предназначены для «поддержки гражданского общества, прав человека и разминирования» на Украине.

Ранее Канада включила в свои санкционные списки ещё 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Под ограничениями также оказались пять организаций, оказывающих «косвенную или прямую поддержку» российским военным.