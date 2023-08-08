Как Виктория Нуланд не смогла «накормить печеньками» новые власти Нигера Замгоссекретаря США Нуланд отправилась в Нигер ради сохранения военной базы, но потерпела крах

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Виктория Нуланд, вдохновленная перспективами занять второй по значимости пост в иерархии американского Госдепа, сразу после окончания заседаний в Джидде рванула на другой конец планеты — в мятежный Нигер. Ту самую страну, где, по уверениям Вашингтона, нарушаются конституционные права населения. Что же привело вдохновительницу киевского Майдана в зону африканской Сахели?

Американский прагматизм в действии

Поездка Нуланд поучительна еще и потому, что прекрасно иллюстрирует суть американской внешней политики, в которой свои шкурные интересы неизменно преобладают над любыми постоянно произносимыми красивыми лозунгами. Словесная борьба за торжество идеалов демократии — это для прикрытия собственных силовых действий или нарушения любых, ими же установленных правил.

А потому госсекретарь Энтони Блинкен во всеуслышание требует восстановить в республике Нигер конституционный порядок, вернуть к власти свергнутого президента. В то же время его заместитель мчится в далекую и не самую богатую африканскую страну, чтобы провести срочные переговоры с представителями пришедших к власти военных. И ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: своим броском в Нигер Нуланд де-факто признала новый режим и сделала значительный шаг для установления отношений с теми, кого за океаном называют «мятежниками».

А все потому, что американцы очень волнуются за судьбу своей военно-воздушной базы, расположенной в этой восставшей стране. 201-й авиабазы, где развернуто американское подразделение беспилотников, то есть самых современных средств ведения постоянной разведки и сбора важной информации. Но это, как мы понимаем, в мирное время. Именно поэтому Нуланд и рванула в Нигер договариваться. И неважно, какой там будет режим, важно — сохранить базу.

И ради этого известному эмиссару пришлось даже пережить определенное унижение, когда ей отказали во встрече со свергнутым президентом. А заодно ее не принял и новый глава режима. Конечно, Нуланд грозила своим собеседникам разного рода санкциями, но это был лишь традиционный «гарнир» к прагматичной политике Штатов.

Фото: airforce.com 201-я авиабаза Нигера

Как Штаты кинули друга Макрона

Понятно, что внимательнее других за визитом Нуланд в Нигер следили в Париже. Видимо, раздраженная реакция Елисейского дворца еще последует. Но тут, как говорится, нет ничего нового. Если французские власти проглотили отъем у них важного австралийского заказа на поставки подводных лодок, то смирятся с коварством заокеанского суверена и теперь.

Между тем визит стал показательным. Ведь не секрет, что революция в Нигере в основном направлена против французского колониального наследства. И первые демарши нового режима были откровенно антифранцузскими. Требование вывода французского военного контингента, запрет на поставки сырья в бывшую метрополию. В первую очередь — урана.

И на таком фоне американские друзья не только не спешат на деле солидаризироваться со своим послушным в последнее время европейским сателлитом. Но, наоборот, действуют без малейшей оглядки на их, французов, жизненные интересы. Хотя можно было и некоторую паузу выдержать. Но американскую политику не отличает сдержанность. Так что Эммануэлю Макрону реально указали его место. А если вспомнить, что его не пригласили и на саммит БРИКС в ЮАР, то престиж президента Франции упал ниже плинтуса.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Американское двоемыслие

Есть еще один фактор, ускоривший появление американского дипломата в Нигере. Называется он — группа «Вагнер». Пошли усиленные слухи, что «музыканты» могут вскоре оказаться и в новой для себя стране Сахели. Тем более что страны, где их присутствие стало фактом (Мали и Буркина-Фасо), заявили о решимости поддержать силой братьев в Нигере, если против этой страны будет развязана иностранная интервенция. А тут еще в Нигере приземлился таинственный ИЛ-62.

Словом, Запад еще раз доказал своими поспешными действиями, что «музыканты» стали немаловажным фактором международной политики. Особенно сейчас, когда группа вновь переориентирована на Африку и третий мир. Как стало известно, та же Нуланд убеждала своих военных собеседников, что приглашение вагнеровцев ударит по суверенитету республики. Удивительно! Государственный переворот в Киеве, инспирированный в том числе и деятельностью Нуланд, это нормально. Иностранные базы в Нигере и кабальные соглашения с западными компаниями суверенитету не угрожают. А вот несколько инструкторов из «Вагнера» — удар по суверенитету.

Впрочем, в западном двоемыслии нет ведь ничего нового...