Президент ЮАР позвала лидеров 67 стран на встречи в рамках саммита БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС глав 67 государств, об этом сообщила во время брифинга министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, трансляция ее выступления велась на YouTube. По ее словам, 34 приглашенные страны уже дали согласие на участие во встречах.

Помимо государственных лидеров, президент ЮАР позвал на саммит 20 представителей организаций, уточнила Пандор.

Кандидат политических наук Станислав Бышок ранее назвал Боливию и Венесуэлу основными претендентами на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что эти страны объединяет с участниками организации «незападное» отношение к миру. Также в объединение с высокой долей вероятности может войти Египет, добавил эксперт.