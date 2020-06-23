В Соединённых Штатах продолжаются массовые протесты. События, начавшиеся из-за смерти Джорджа Флойда, захлестнули не только Миннеаполис, но и большинство крупных городов страны. Но основной площадкой для этого стали не столько улицы, сколько группы в соцсетях.

Видео с убийством Джорджа Флойда получило огромный охват на платформах Facebook, Twitter и Instagram. Начавшись в городе Миннеаполис в мае 2020 года, протесты из исключительно американских перетекли в общемировые. Спустя несколько недель после начала демонстраций увидеть протестующих можно было на улицах Лондона, Берлина, Сиднея, Тель-Авива, Парижа и многих других крупных городов.

В США соцсети стали главной платформой мобилизации ряда протестных групп: радикально настроенных активистов, выступающих за крайние меры борьбы с расовым и классовым неравенством; умеренного большинства, также преимущественно поддерживающего лозунги BLM (Black Lives Matter), а также ряда групп правых активистов, которые появились на волне противопоставления крайне левым.

Расовый дискурс сегодня — это вопрос не только протестующих активистов. Так или иначе, лозунги Black Lives Matter коснулись каждого американца, а в особенно затруднительном положении оказался бизнес. Большинство крупных компаний публично выразили солидарность с протестными лозунгами (чаще всего выступая с заявлениями в соцсетях или временно окрашивая свои логотипы в чёрный цвет). В то же время бренды, которые не отреагировали на происходящее и публично не выразили свою озабоченность расовым неравенством, были обвинены в расизме. Так произошло с одной из крупнейших платформ видеоигр Steam, которую из-за молчания и отсутствия комментариев бойкотировали некоторые разработчики видеоигр. Соцсети сделали невозможным нахождение в стороне от происходящего — бренды, инфлюнсеры и знаменитости во избежание общественного порицания теперь буквально обязаны выражать свою политическую позицию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И снова фейки

Пандемия и массовый карантин повлияли на паттерны потребления информации и новостей. Большинство людей стали меньше доверять привычным ресурсам — сообщениям властей и традиционной журналистике, и предпочли потреблять контент из социальных медиа. Количество фейков и дезинформации во время пандемии увеличилось многократно. Инфодемия создала, по сути, идеальную почву для распространения протестных, ложных и некоторых конспирологических теорий.

Протестные настроения, изначально зародившиеся в соцсетях, имели весьма яркую эмоциональную окраску. Подобный стиль лишь усиливает такой настрой в одних группах и вызывает обратную реакцию в других. На этой почве посты становятся эмоциональнее, а приукрашивание и искажение всё очевиднее. В результате в соцмедиа сформировались два доминирующих нарратива с большим количеством сторонников в обоих лагерях. В одном из них утверждается, что митинги проходят с целью призвать к ответственности американскую систему правосудия, которая «защищает жизни белых превыше всего остального». В противоположном нарративе утверждается, что протестующие лишь сеют хаос и беспорядки, и с этим нужно бороться. Так или иначе, фальшивые новости и фейковые теории присутствуют в обоих лагерях. Одним из самых ярких примеров, распространённых в правом лагере, является теория о том, что за всеми протестами стоит антифа — антифашистское политическое протестное движение, которое Дональд Трамп пообещал объявить террористической организацией. Адепты этой теории убеждены, что антифа целенаправленно перевозит протестующих в «белые» районы городов с целью мародёрства и грабежа. В начале июня в Twitter был популярен хештег #dcblackout, под которым публиковались истории о том, как власти блокируют доступ к социальным сетям во время протестов. По мере его распространения теория обрастала новыми псевдофактами о том, что телефоны демонстрантов будут заблокированы, а полиция вскоре заменит резиновые пули на настоящие.

Помимо ярких политических лозунгов и призывов к протесту, соцсети для митингующих имеют прикладное и тактическое назначения. При помощи них активисты с лёгкостью могут следить за передвижением полиции и избегать столкновений. Новым для американских протестов способом мобилизации людей и поддержки движения стал сервис, изначально не предназначенный для этого, — GoogleDocs. Анонимность и необязательное наличие аккаунта в социальных сетях сделали его популярным среди активистов: с его помощью они занимаются сбором средств и организацией митингов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предпринимают Twitter и Facebook

Вопрос о необходимости модерации контента самими платформами поднимался неоднократно. С началом протестных акций дискуссия становилась все жёстче и в итоге превратилась в политическое противостояние между Трампом и гигантами Кремниевой долины.

В конце мая 2020 года Twitter заметно изменил свою политику и впервые за свою историю под двумя постами Трампа прикрепил лейбл «информация потенциально вводит в заблуждение о процессах голосования». Спустя ещё несколько дней компания скрыла твит лидера США «Когда начинается мародёрство, начинается стрельба» (эту фразу изначально использовали в полиции Майами в 1960 году, и сегодня она ассоциируется с жёстким подавлением протестов), пометив сообщение как «призыв к насилию». Подобный подход выглядит весьма конфронтационным, особенно на фоне ранней политики невмешательства Twitter. Позже, 28 мая, Трамп подписал директиву, которая может обязать технологические компании нести ответственность за контент, распространяемый на их платформах. Twitter в свою очередь заявил , что указ является политизированным и угрожает свободе слова в Интернете.

В то же время, Facebook придерживается более прагматичного подхода. Компания не стала цензурировать или каким-либо образом помечать аналогичные записи Трампа. Это вызвало критику как со стороны сотрудников платформы, так и от демократов, которые утверждают, что Facebook способствует радикализации ультраправых и распространению фейковых новостей и некорректной информации.

Долгое время соцсети считались рупором демократии и в целом воспринимались позитивно, особенно во время событий арабской весны, но за последние несколько лет ситуация значительно изменилась. Появилось осознание, что социальные медиа могут быть использованы также и злонамеренными акторами, от террористов до авторитарных государств, — отмечает эксперт РСМД Олег Шакиров.

Вопрос о модерации политического контента, вероятнее всего, будет всё чаще появляться в повестке как технологических гигантов, так и администрации президента, которая, в свою очередь, способна оказать давление на корпорации.

Автор: Роман Майка, программный менеджер по связям со СМИ Российского совета по международным делам