В Соединённых Штатах продолжаются массовые протесты. События, начавшиеся из-за смерти Джорджа Флойда, захлестнули не только Миннеаполис, но и большинство крупных городов страны. Но основной площадкой для этого стали не столько улицы, сколько группы в соцсетях.
Видео с убийством Джорджа Флойда получило огромный охват на платформах Facebook, Twitter и Instagram. Начавшись в городе Миннеаполис в мае 2020 года, протесты из исключительно американских перетекли в общемировые. Спустя несколько недель после начала демонстраций увидеть протестующих можно было на улицах Лондона, Берлина, Сиднея, Тель-Авива, Парижа и многих других крупных городов.
В США соцсети стали главной платформой мобилизации ряда протестных групп: радикально настроенных активистов, выступающих за крайние меры борьбы с расовым и классовым неравенством; умеренного большинства, также преимущественно поддерживающего лозунги BLM (Black Lives Matter), а также ряда групп правых активистов, которые появились на волне противопоставления крайне левым.
Расовый дискурс сегодня — это вопрос не только протестующих активистов. Так или иначе, лозунги Black Lives Matter коснулись каждого американца, а в особенно затруднительном положении оказался бизнес. Большинство крупных компаний публично выразили солидарность с протестными лозунгами (чаще всего выступая с заявлениями в соцсетях или временно окрашивая свои логотипы в чёрный цвет). В то же время бренды, которые не отреагировали на происходящее и публично не выразили свою озабоченность расовым неравенством, были обвинены в расизме. Так произошло с одной из крупнейших платформ видеоигр Steam, которую из-за молчания и отсутствия комментариев
И снова фейки
Пандемия и массовый карантин повлияли на паттерны потребления информации и новостей. Большинство людей
Протестные настроения, изначально зародившиеся в соцсетях, имели весьма яркую эмоциональную окраску. Подобный стиль лишь усиливает такой настрой в одних группах и вызывает обратную реакцию в других. На этой почве посты становятся эмоциональнее, а приукрашивание и искажение всё очевиднее. В результате в соцмедиа сформировались два доминирующих нарратива с большим количеством сторонников в обоих лагерях. В одном из них утверждается, что митинги проходят с целью призвать к ответственности американскую систему правосудия, которая «защищает жизни белых превыше всего остального». В противоположном нарративе утверждается, что протестующие лишь сеют хаос и беспорядки, и с этим нужно бороться. Так или иначе, фальшивые новости и фейковые теории присутствуют в обоих лагерях. Одним из самых ярких примеров, распространённых в правом лагере, является теория о том, что за всеми протестами стоит антифа — антифашистское политическое протестное движение, которое Дональд Трамп
Помимо ярких политических лозунгов и призывов к протесту, соцсети для митингующих имеют прикладное и тактическое назначения. При помощи них активисты с лёгкостью могут следить за передвижением полиции и избегать столкновений. Новым для американских протестов способом мобилизации людей и поддержки движения стал сервис, изначально не предназначенный для этого, — GoogleDocs. Анонимность и необязательное наличие аккаунта в социальных сетях сделали его популярным среди активистов: с его помощью они занимаются сбором средств и организацией митингов.
Что предпринимают Twitter и Facebook
Вопрос о необходимости модерации контента самими платформами поднимался неоднократно. С началом протестных акций дискуссия становилась все жёстче и в итоге превратилась в политическое противостояние между Трампом и гигантами Кремниевой долины.
В конце мая 2020 года Twitter заметно
В то же время, Facebook придерживается более прагматичного подхода. Компания не стала цензурировать или каким-либо образом помечать аналогичные записи Трампа. Это вызвало критику как со стороны сотрудников платформы, так и от демократов, которые утверждают, что Facebook способствует радикализации ультраправых и распространению фейковых новостей и некорректной информации.
Долгое время соцсети считались рупором демократии и в целом воспринимались позитивно, особенно во время событий арабской весны, но за последние несколько лет ситуация значительно изменилась. Появилось осознание, что социальные медиа могут быть использованы также и злонамеренными акторами, от террористов до авторитарных государств, — отмечает эксперт РСМД Олег Шакиров.
Вопрос о модерации политического контента, вероятнее всего, будет всё чаще появляться в повестке как технологических гигантов, так и администрации президента, которая, в свою очередь, способна оказать давление на корпорации.
Автор: Роман Майка, программный менеджер по связям со СМИ Российского совета по международным делам
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