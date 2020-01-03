Хуан Гуайдо в начале 2019 года попал в заголовки мировых СМИ, объявив себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Спустя почти год стало понятно: надежда венесуэльской оппозиции на быстрый захват власти не оправдалась. Поддерживаемый Россией и Китаем президент Николас Мадуро сумел сохранить лояльность армии и источники дохода казны. Тем не менее более 50 стран продолжают признавать претензии Гуайдо на власть. NEWS.ru разобрался, почему оппозиции не удалось сместить Мадуро и что ждёт Венесуэлу в 2020 году.

В начале прошлого года Хуан Гуайдо был относительно неизвестной фигурой даже внутри Венесуэлы. Главой Национальной ассамблеи (венесуэльского парламента) он стал скорее потому, что верхушка его партии находилась либо в тюрьме, либо в бегах. Да и пост ему достался номинальный: после победы оппозиции на парламентских выборах в 2015 году президент Николас Мадуро лишил Национальную ассамблею полномочий и передал их параллельному законодательному органу во главе со своей правой рукой Диосдадо Кабельо.

Всё изменилось 23 января, когда Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. С главой Национальной ассамблеи немедленно согласились более 50 стран, включая США. Улицы венесуэльских городов заполонили новые сотни тысяч сторонников оппозиции, понадеявшихся, что эта власть выведет страну из тяжелейшего экономического кризиса.

Хуан Гуайдо (в центре) Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гуайдо не мог не осознавать, что одними словами прочно укрепившегося в своём кресле авторитарного лидера не сместить, даже несмотря на широкую поддержку народа. Очевидно, он делал ставку на то, что ему удастся перетянуть на свою сторону армию или, в крайнем случае, спровоцировать американскую интервенцию. Оба плана провалились. Армейская верхушка оказалась слишком прочно завязана на власть Мадуро, имея доли в нефтяных доходах венесуэльских госпредприятий. Отдельные перебежчики были, но в целом командование Вооружённых сил не отступило от президента.

А эпоха американских «гуманитарных» интервенций, судя по всему, осталась в прошлом. При президенте Джордже Буше — младшем Гуайдо мог бы надеяться на помощь США, но кредо Трампа — это сокращение иностранных операций, а не их расширение (взять хотя бы обещание вывести войска из Сирии и Афганистана). Поэтому Вашингтон ограничился поддержкой моральной — санкциями против венесуэльского нефтяного сектора и конфискацией активов режима, хранящихся в США. Это больно ударило по Каракасу, но он быстро нашёл выход: увеличил поставки золота и драгоценных камней в Россию и Турцию и экспорт нефти на Кубу и в ту же Россию. По данным The Economist, нефтяная госкомпания PDVSA также заключила контракт на ремонт и модернизацию своего оборудования с индийским партнёром.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и отчасти благодаря ему, Мадуро даже удалось несколько оживить экономику за счёт снятия части ограничений на импорт и ослабления контроля над потребительскими ценами и валютой. Давно назревший отход от социалистических принципов в экономике и введение элементов свободного рынка сделали своё дело. Как сообщают наблюдатели, за год на полках магазинов начало появляться больше продуктов, и простые венесуэльцы это заметили.

Georg Ismar/dpa/Global Look Press

Даже массовое бегство граждан за границу сыграло в пользу Мадуро. Ведь у многих из них остались родственники в Венесуэле, и они, к слову, продолжают регулярно посылать им денежную помощь (по данным Euroanalytica, около $4 млрд ежегодно), что помогает побороть дефицит валюты. Впрочем, положительные изменения не выходят далеко за пределы столицы: провинция продолжает страдать от дефицита важнейших товаров, в том числе лекарств.

Тем временем протестная волна спадала. Отчаянную попытку переломить ситуацию Гуайдо и его сторонники предприняли 30 апреля, когда лидер оппозиции в компании группы солдат появился на базе ВВС La Carlota на востоке Каракаса и призвал военных восстать против Мадуро. Одновременно улицы столицы заполонили тысячи демонстрантов. Но на том всё и закончилось. После провала переворота вера в Гуайдо была потеряна.

Гуайдо потерял свой шанс, — рассказал Reuters житель Каракаса Марио Сильва. — Я видел в нём спасителя страны, но он, как и Чавес, разочаровал меня.

Лидер оппозиции до сих пор не теряет надежды на успех и продолжает выступать на митингах, хотя теперь они не собирают и нескольких сотен участников. Опасаясь международной реакции, правительство так и не арестовало его, хотя прекрасно знает, где он живёт и работает. Однако, почувствовав свою силу, режим Мадуро сжимает кольцо вокруг главы Национальной ассамблеи. Если летом он относительно свободно путешествовал по стране, то осенью во время визита на остров Маргарита правоохранительные органы закрыли его отель и конфисковали машину. С тех пор Гуайдо предпочитает оставаться в Каракасе. Снижается и его популярность: с 65% поддержки весной к декабрю эта цифра упала ниже 40%.

Люди устали протестовать и не получать того, что они просят, — признал Гуайдо в разговоре с Washington Post. — Но страна хочет смены власти.

Позиции самопровозглашённого и.о. президента подкосил и коррупционный скандал в рядах его сторонников. В начале декабря местный ресурс Armando.info опубликовал расследование, согласно которому девять оппозиционных законодателей лоббировали перед американским казначейством интересы косвенно связанного с Мадуро колумбийского бизнесмена Карлоса Лизкано. Гуайдо признал, что однопартийцы, возможно, получили за это деньги, и пообещал бороться с коррупцией в партии.

По данным Washington Post, в США не спешат сбрасывать Гуайдо со счетов и рассматривают новые способы несилового давления на Каракас.

Обдумываются более жёсткие опции, и некоторые из них будут воплощены, — сообщил изданию анонимный источник в администрации президента США. — Разногласий по поводу политики нет — мы продолжаем поддерживать Гуайдо и продвигать переход к демократии — но есть дискуссии о том, как сделать нашу политику более эффективной. Поэтому конкретные шаги будут предприняты, возможно, после Рождества.

Другой возможный путь для Вашингтона — это прямые переговоры с режимом Мадуро в обход Гуайдо. В ноябре основатель американской ЧВК Blackwater (сейчас — Academi) Эрик Принс встречался в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. О деталях беседы не сообщалось, но сам факт спровоцировал спекуляции о том, что Вашингтон пытается установить контакты с Мадуро.

Заведующий группой архива и информационного обеспечения Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко в разговоре с NEWS.ru подчеркнул: у Гуайдо с самого начала было мало шансов на успех.

Гуайдо не имел достаточной политической опоры, он был фигурой случайной. Его взлёт был результатом в основном внешнего фактора, прежде всего, со стороны официального Вашингтона. Конечно, на такой основе овладеть политической инициативой внутри страны и опрокинуть режим, который доказал свою способность держать удар в течение многих лет, было невозможно. Очевидно, теперь будут искать другие варианты. На это указывает процесс переговоров президента Мадуро с другим сектором оппозиции. В том числе возможно возвращение боливарианского блока (социалистов. — NEWS.ru) в состав Национальной ассамблеи, которая будет в предстоящем году переизбираться. И уже в этом правовом поле будут изыскиваться какие-то политические решения. Александр Харламенко заведующий группой архива и информационного обеспечения Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН заведующий группой архива и информационного обеспечения Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН

По мнению Александра Харламенко, страны, признавшие права Гуайдо на власть, поставили себя в невыгодное положение, потому что, скорее всего, он не будет играть существенной роли в будущем Венесуэлы. Не исключено, что в наступившем году некоторые государства начнут отзывать признание его президентства.