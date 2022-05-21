Кадыров сообщил о наступлении в Камышевахе в ЛНР

Рамзан Кадыров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений приступили к атаке укреплений ВСУ в районе Камышевахи ЛНР. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха, — сообщил Кадыров.

При этом он отметил, что ранее бойцы спецполка полиции имени Ахмата Кадырова перешли на Луганский фронт после успешного освобождения Мариуполя.

Глава российской республики добавил, что штурм населённого пункта сопряжён с риском для мирного населения, так как украинские военные продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита. Кадыров сообщил, что в этот раз точки выбраны в школе и частном секторе.

Также необходимо учесть обширную лесополосу за населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и чётко, — заявил Кадыров.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные убили свою девушку-снайпера в Донбассе. По его словам, девушка была ранена в районе промзоны города Рубежное и вызвала помощь. В ответ украинские силовики открыли огонь из миномётов по промзоне.