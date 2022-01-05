Кадыров: протестующие в Казахстане понесут наказание

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совместного эфира в Instagram со спикером парламента республики Магомедом Даудовым прокомментировал протесты в Казахстане, начавшиеся из-за повышения цены на газ. Руководитель региона осудил действия манифестантов и заявил, что агрессивные протестующие будут наказаны. Он также призвал недовольных одуматься и не доводить ситуацию до военных действий.

Кадыров заявил, что Чечне небезразлична судьба Казахстана и что братская страна «приютила» республику, когда у неё были тяжёлые времена. Он уверен, что протестующие понесут наказание за свои действия.

Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание, — сказал Кадыров.

Он обратился к протестующим с призывом вести себя сдержанно и не пытаться уничтожить государство и экономику.

Мы знаем, что такое война, что такое митинги. Нас тоже подвели так же, как и вас сегодня, к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию… Поэтому мы <...> просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий, — сказал Кадыров.

Он также призвал тех, кто стоит «во главе этих протестов», остановиться, так как власти Казахстана пошли навстречу и снизили цены на газ, также в отставку было отправлено правительство.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.