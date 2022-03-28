Кадыров прибыл в Мариуполь руководить операцией по освобождению города

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, где в настоящее время ведутся тяжёлые бои, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, слова которого приводит РБК. Он отметил, что в ближайшее время город будет полностью очищен от нацистов и националистов.

Сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, — сказал он.

Дудаев добавил, что Кадыров собирается доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие дни, чтобы освободить город. Министр назвал главу Чечни «боевым генералом, стратегом», лично участвовавшим в большом количестве боестолкновений.

Ранее глава Чечни показал кадры водружения флага республики над зданием мариупольской администрации. По его словам, оно было взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Комментируя видео с украинским военнопленным, Кадыров призвал солдат ВСУ сдаваться и тем самым сохранить себе жизнь. Он также отметил, что это приблизит наступление мира и порядка на Украине.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.