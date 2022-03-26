Кадыров: исламский мир поддержал Россию

Государства с преобладающим мусульманским населением не присоединились к санкциям против России, это свидетельствует о том, что мусульмане всегда поддерживают правду и справедливость, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он перечислил более 50 мусульманских стран, которые не ввели санкции, и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман России.

Для меня как мусульманина отрадно, что весь исламский мир поддержал Россию в её борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России, — написал Кадыров.

Кадыров отдельно отметил, что американский президент Джо Байден «хоть и имеет человеческий облик, но ведёт сатанинскую политику, отягощённую старческой деменцией».

Ранее 26 марта Кадыров рассказал об успехах ВС РФ в Луганской Народной Республике. По его словам, за несколько дней российским войскам удалось взять в плен одного снайпера, а также трёх артнаводчиков и несколько бойцов пехоты украинских войск.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.