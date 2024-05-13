Кадровые перестановки в МО РФ стали хитом у западных СМИ Уход Шойгу с должности главы Минобороны РФ попал на первые полосы западных СМИ

Фото: Kremlin.ru

Сергей Шойгу

Выдвижение президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, а также перевод Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза стали главными новостями в зарубежных СМИ. Информация об этом появилась на первых полосах крупных мировых изданий.

В частности, про перестановку в руководстве оборонного ведомства написали британские газеты Daily Mail, The Telegraph, The Guardian и Financial Times. В США новость активно освещалась телеканалами NBC и CNN.

Ранее руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратил внимание, что решение президента России выдвинуть кандидатуру Белоусова на пост главы МО было максимально выверено. По его словам, других мнений по этому вопросу быть не может.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин хотел видеть в должности главы оборонного ведомства гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. Кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего, признал он. Кандидат главы государства является человеком, который успешно возглавлял Министерство экономического развития России, поэтому его нельзя назвать простым гражданским чиновником, констатировал Песков.