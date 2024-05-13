В Госдуме оценили выдвижение Белоусова на пост главы МО Картаполов: решение выдвинуть Белоусова на пост главы МО было выверенным

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Андрей Белоусов

Решение президента России Владимира Путина выдвинуть кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы МО было максимально выверено, заявил ТАСС руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, других мнений по этому вопросу быть не может.

Раз внес президент, верховный главнокомандующий, значит это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может. <...> А что и как будет потом — давайте порассуждаем тогда, когда все состоится официально, — отметил депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. Кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего, признал он. Кандидат главы государства является человеком, который успешно возглавлял Министерство экономического развития России, поэтому его нельзя назвать простым гражданским чиновником, констатировал Песков.

До этого Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу.