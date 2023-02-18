Охота на пришельцев: как США потратили миллионы на поиски НЛО Американские президенты от Трумэна до Байдена охотились на инопланетян. Сверхсекретная история погони за внеземным разумом — в обзоре NEWS.ru

Фото: 20th Century Fox

Кадр из сериала «Секретные материалы»

Переполох с перехватом летающих объектов в небе над США вновь породил разговоры об НЛО. В Пентагоне не исключили «внеземное происхождение» сбитых аппаратов. Предполагаемые контакты с инопланетянами давно не дают покоя Вашингтону. С 1950-х годов в Соединенных Штатах постоянно запускают проекты, связанные с поиском внеземного разума. За последние двадцать лет в оборонном ведомстве страны насчитали свыше 140 необычных явлений и потратили миллионы долларов на их изучение. Удалось ли американцам обнаружить хотя бы одного космического пришельца — в материале NEWS.ru.

Загадочные восьмиугольники

Чем дольше лаборатория ФБР в Куантико (штат Вирджиния) возится с обломками, тем больше воодушевляются конспирологи. Особенно много шума наделали два из трех неопознанных объектов, сбитых вслед за китайским шаром. Один американцы перехватили над Северной Канадой, другой — над озером Гурон. Кадры, на которых истребитель ВВС США F-16 по приказу президента Джо Байдена поражает необычный объект восьмиугольной формы со свисающими нитями, облетели весь мир.

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Хёрк по горячим следам допустил, что они могут иметь «инопланетное происхождение». Неосторожные слова генерала поспешил дезавуировать на брифинге бывший пресс-секретарь Пентагона, а ныне координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th/Keystone Press Agency/Global Look Press Моряки поднимают аэростат у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина

Не думаю, что американцам стоит беспокоиться по поводу пришельцев, — успокоил общественность Кирби.

При этом он добавил, что Байден все же «распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа „феномена НЛО“». Некоторые политики посчитали такие действия со стороны Белого дома недостаточными. «Президент обязан объяснить американцам прямо и на камеру, что мы знаем об этих „объектах“ и какие шаги он предпринимает для защиты суверенного воздушного пространства Америки», — потребовал сенатор-республиканец Том Коттон. А заместитель председателя комитета по разведке, сенатор Марко Рубио и вовсе призвал президента выступить с обращением к нации.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки существует уже почти 65 лет. Мы никогда ничего не сбивали, а тут за восемь дней сбили четыре объекта, — возмутился Рубио.

В конце концов хозяин Белого дома заявил, что три летающих объекта могли быть «аэростатами частных компаний», но их происхождение до сих пор не установлено. «В конце концов частные компании могут быть и у пришельцев», — шутят в соцсетях.

Книги, фильмы и памятники инопланетянам

Американские власти давно интересуются уфологией. В начале 1950-х, еще при Гарри Трумэне в стране запустили проект «Синяя книга», целью которого был сбор и анализ сообщений об НЛО. За 18 лет работы специалисты получили свыше 12 тысяч сообщений о таинственных объектах. Проанализировав эти случаи, эксперты пришли к выводу, что ничего аномального в них нет: за необычные явления пилоты принимали обычные самолеты или природные явления. В конце 1960-х проект закрыли.

Фото: l31/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мировую известность город приобрёл в связи с «Розуэлльским инцидентом» 1947 года, одним из наиболее известных происшествий, рассматриваемых как обнаружение неопознанных летающих объектов (НЛО)

Тем временем тему пришельцев и существования внеземного разума активно эксплуатировали американские писатели-фантасты и режиссеры, создавая сотни книг и фильмов, посвященных инопланетянам. В городах США стали появляться статуи пришельцев. Кексбург в Пенсильвании и Розуэлл в Нью-Мексико прославились благодаря НЛО. Местные жители верят, что в 1947 году в Розуэлле якобы разбился корабль с инопланетянами, поэтому фанатики со всей Америки массово стекаются в этот городок, где им показывают минимум четыре места «крушения НЛО». На одном из них даже появился Международный музей и исследовательский центр неопознанных летающих объектов.

Со временем власти США решили собирать секретную информацию, но больше не распространяться о своих действиях.

Долгое время на всё, что было связано с НЛО, лепили ярлыки, а это мешало качественно анализировать разведданные. Пилоты не рассказывали об этом, опасаясь, что их поднимут на смех. А представители Минобороны заметали эти вопросы под ковер, опасаясь скептического настроя, — рассказывал председатель подкомитета по борьбе с терроризмом и контрразведке Андре Карсон.

Феномен есть, пришельцев нет?

В 2007 году американские власти приоткрыли завесу тайны, сообщив, что они запустили программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program) для исследования инцидентов с НЛО. И хотя ее работа не была совсем засекреченной, данные публиковать не стали. Известно лишь, что на эту программу Пентагон потратил $22 млн долларов. Однако за десять лет продвинуться в исследовании внеземных цивилизаций не удалось, проект закрыли.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Вход в сторожевую башню НЛО, туристическую достопримечательность в долине Сан-Луис, Хупер, Колорадо, США

Впрочем, от изучения «феномена НЛО» американцы не отказались. Напротив, в 2019 году во время президентства Дональда Трампа этой проблемой решили заняться всерьез. В США разработали специальную форму отчетности для регистрации необычных случаев. Военных обязали сообщать о любых случаях наблюдения необъяснимых атмосферных явлений. Через два года в Белом доме потребовали более серьезно относиться ко всем сообщениям об активности НЛО и оперативно расследовать новые случаи необъяснимых воздушных явлений.

Наконец-то ВМС США, Пентагон признают, что эти феномены реальны, что это происходит на самом деле и наши пилоты встречают НЛО! — говорил занимавший тогда пост зампомощника министра обороны по вопросам разведки Кристофер Меллон.

По его словам, США даже отстали от других государств в этом вопросе — мол, страны-союзники уже многие годы изучают встречи с НЛО, привлекая для этого органы нацбезопасности и ученых.

В 2021 году разведка представила конгрессу доклад о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в США в последнее время. Авторы пришли к выводу, что таинственные летающие объекты замечают в основном около военных полигонов, где обычно испытывают новую технику и оружие. Поэтому вместо детальных докладов о встречах с НЛО у экспертов есть только рассекреченные фотографии, видео, а также воспоминания пилотов. Конгрессмены признались, что никаких признаков космических пришельцев они не выявили, но тем не менее они признают существование НЛО.

Бесконтактные пришельцы

Через год в конгрессе прошли исторические слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Представители Пентагона, участвовавшие в заседании, отметили, что за последние два десятка лет насчитали свыше 140 необычных явлений: 80 из них зафиксировали с помощью датчиков и приборов, еще об 11 случаях рассказали военные пилоты, которые чуть было не столкнулись со странными летательными объектами.

Особое внимание привлек восьмисекундный ролик, снятый в 2021 году. На видео неопознанный объект с огромной скоростью пролетает мимо одного из самолетов ВМС США, совершавшего тренировочный полет. Пилоту чудом удалось избежать столкновения.

Я не могу объяснить, что это был за объект, — заявил тогда замдиректора военно-морской разведки Скотт Брей, добавив, что «у объекта были неожиданные летные характеристики».

При этом военный заверил: США на контакт с НЛО выходить не пытались и никаких действий в отношении него предпринимать не стали.

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press В Пентагоне не исключают, что под неопознанные объекты могут маскироваться разведчики стран — потенциальных противников США

Некоторые конгрессмены предположили, что под неопознанные объекты могут маскироваться разведчики стран — потенциальных противников США. Однако на их заявления внимания не обратили, и уже в июле 2022 года на базе Пентагона появилось новое ведомство по изучению неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море. Спустя полгода работы его сотрудники отчитались: никаких свидетельств визитов инопланетян обнаружить не удалось, однако прекращать поиски они не намерены.

Верят ли американцы в пришельцев

Между тем за последние 30 лет американцы стали все больше верить в пришельцев. По данным Национального центра сообщений об НЛО (National UFO Reporting Center), в разы выросло количество сообщений о предполагаемых контактах граждан США с инопланетянами.

Фото: ce6/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как подтвердил недавний опрос, проведенный YouGov, 34% респондентов уверены, что инопланетяне существуют, еще 34% «не были столь категоричны», а 32% хотели бы все же дождаться доводов от ученых.

И все же многие американцы не теряют чувства юмора. Ажиотаж вокруг НЛО развеселил многих.

Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне, — высмеял глава SpaceX Илон Маск в своем микроблоге версию о внеземном происхождении объекта, сбитого в небе над США.

Другие пользователи также делились в Сети всевозможными мемами: одни постили картинки с Байденом, сбивающим на своей машине инопланетян, другие публиковали коллажи с изображением американского истребителя, который летит к разноцветным воздушным шарам. «Интересно, почему же большинство случаев с НЛО фиксируют только рядом с США?» — не скрывали скепсиса комментаторы.

Впрочем, пришельцы не давали покоя не только американцам. В Советском Союзе тоже существовали программы по их изучению, причем сверхсекретные. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин.