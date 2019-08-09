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Тысячи людей вышли на новые несанкционированные акции протеста в воскресенье, 11 августа, в Гонконге. Они проходят в районе Шам Шуй По и в квартале Козуэй-бэй.

На данный момент участники акций ведут себя спокойно. Полиция воздерживается от разгона. Волна возмущения вызвана тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, обсуждает возможность китайского правительства изменить закон...