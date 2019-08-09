Ведущая солистка балета Харьковского театра Светлана Исакова погибла в ДТП. Авария произошла под Полтавой. Здесь столкнулись автобус «Сетра 317» и микроавтобус Volkswagen LT 35, который вёз пассажиров из Борисполя.
Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм в больнице Полтавы скончалась Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31-м году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким! — написал в Facebook генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета Олег Орищенко.
Также в ДТП погиб 44-летний пассажир микроавтобуса. Его водителя госпитализировали с различными травмами.
Ранее News.ru писал о столкновении поезда с автомобилем в Бурятии. ДТП произошло в районе станции Боярский на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ. Погибли три человека.