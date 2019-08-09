Три человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в Бурятии. ДТП произошло в районе станции «Боярский» на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
В связи с происшествием ожидается задержка поезда Северобайкальск — Улан-Удэ.
Как ранее писал News.ru, в Москве произошла авария на 37-м км МКАД. Столкнулись электромобиль Tesla и эвакуатор «ГАЗель».