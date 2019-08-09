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Волгоградская полиция просит помощи в поиске двух опасных преступников. Они сбежали из психиатрической больницы, где проходили принудительное лечение.

Речь идёт о Романе Смородове, который был ранее судим за убийство, и Анатолии Машанине, осуждённом за грабеж и угон. Побег они устроили около 5 утра 11 августа. Мужчины покинули палату...