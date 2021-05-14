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Израильская армия вновь атаковала сектор Газа

08:13, 17 мая 2021
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Израильские военные нанесли очередной удар по сектору газа. Об этом 17 мая в Twitter сообщили представители ЦАХАЛ.

Атака была проведена при помощи авиаударов. Израиль, по словам представителей ЦАХАЛ, наносит их по «террористическим целям».

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее стало известно, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, обанкротилось и лишилось главного военного потенциала — сети тоннелей. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Во время посещения позиций израильских военных на юге страны он сообщил, что палестинское движение обанкротилось и лишилось всех своих активов.

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