Израиль назвал условия возобновления экстренной репатриации РБК: центры репатриации из России в Израиль возобновят работу, если будет рост желающих

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Центры экстренной репатриации из России в Израиль вновь заработают в том случае, если волна репатриантов усилится. Об этом РБК рассказали в Министерстве алии и интеграции. Ранее сообщалось, что Израиль сократил работу центров для россиян и белорусов.

По информации РБК, закрытие центров связано с большим числом репатриантов, прибывших в страну за последний год и необходимостью уделять им больше внимания.

При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации, — сообщили в министерстве.

Программа для россиян и белорусов действовала с февраля 2022 года. Граждане этих стран могли приехать в Израиль и подать просьбу о смене статуса туриста на репатрианта через центры экстренной репатриации. Там за один день можно было пройти консульскую проверку и оформить все необходимые документы.

C 15 апреля потенциальные репатрианты из РФ и Белоруссии проходят стандартную процедуру, занимающую от нескольких месяцев до года. При этом для граждан Украины возможность экстренной репатриации сохраняется.