Израиль намеревается выделить $25 млн для репатриантов из России Jerusalem Post: власти Израиля готовы экстренно выделить $25,5 млн для репатриантов из РФ

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

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Правительство Израиля готовит экстренную программу помощи для новых репатриантов из России. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. На эту программу предполагается выделить 90 млн шекелей, или $25,5 млн. Соответствующее предложение намерены внести на рассмотрение Кнессета Министерство реаптриации и интеграции и Минфин.

По оценкам властей страны, на фоне ситуации в России в ближайшие месяцы в Израиль могут прибыть «десятки тысяч кандидатов на репатриацию». Минфин выделит на это 90 млн шекелей и будет отслеживать развитие ситуации. При необходимости будут выделены дополнительные финансовые средства.

Новая программа даст возможность кандидатам на репатриацию сразу по прибытии в страну, во время рассмотрения заявки, получить все права, которыми пользуются иммигранты в Израиле, в том числе доступ к корзине абсорбции. Она представляет собой адресную денежную помощь для обустройства в первое время после приезда. Также вновь прибывшим будет оказана поддержка в ряде сфер жизни, включая поиск жилья, работы, содействие в области здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Яир Лапид обеспокоен судьбой евреев в России после объявления там частичной мобилизации и призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами. Как отметил гендиректор израильского МИД Алон Ушпиз, Лапид поручил принимать больше иммигрантов из России, что потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.