Ouest-France: в Европе возникли три потенциальных очага войны

В Европе есть три региона, которые могут стать очагами крупных вооружённых конфликтов. Один из них — граница России с Украиной. Об этом написал в своей статье обозреватель французской газеты Ouest-France Фабьен Казенав.

Он отметил, что в случае если Россия вступится за самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, то создаст буферную зону для их защиты, а заодно и безопасности Крыма. Данная зона протянется от Одессы до Транснистрии, и это будет худшим сценарием развития событий для украинской стороны, считает автор публикации.

По его словам, второй потенциальный очаг войны — граница Белоруссии и Польши, где продолжается миграционный кризис. Казенав напомнил, что число беженцев растёт, а польская сторона стягивает в регион военных. Отмечается, что Минск и Варшава обвиняют в происходящем друг друга, при этом последнюю поддерживают другие страны ЕС, которые также укрепляют свои рубежи. Поводом для вооружённого конфликта может послужить случайный инцидент с военнослужащими одной из сторон, подчеркнул обозреватель.

Третьей точкой напряжённости автор статьи назвал Боснию и Герцеговину. В середине 90-х годов кровопролитие там остановили Дейтонские соглашения, однако рост националистических настроений в разных частях страны может в итоге вылиться в гражданскую войну, полагает Казенав.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что США предупредили своих союзников в Европе о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Вашингтоне призывают серьёзно относиться к скоплению российских войск у украинских границ и ускорить разработку и принятие пакета мер, направленных на сдерживание РФ.