Избавившуюся от руки ради миллиона евро девушку посадили в тюрьму

https://static.news.ru/photo/941a9c10-f4d7-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Юлия Адлесич из Словении получила два года тюрьмы за то, что решила отказаться от руки ради получения крупной страховки.

Незадолго до случившегося она подписала договоры с рядом страховых компаний. Если бы планы девушки воплотились в жизнь, она бы получила половину этой суммы сразу, а остальные деньги частями каждый месяц.

Избавиться от руки Адлесич помог её молодой человек, который воспользовался циркулярной пилой. После молодые люди приехали в больницу и заявили о несчастном случае. При этом отрезанную часть они оставили дома, чтобы её не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Однако полицейским удалось найти часть тела и её всё-таки пришили.

К доказательствам мошенничества также отнесли поисковые запросы молодого человека, например, «как работает искусственная рука».

В результате девушку приговорили к двум годам тюрьмы, а её парня — к трём годам, передаёт ABC News.

Ранее NEWS.ru писал, что следственное управление МВД Северной Осетии сообщило о завершении расследования дела в отношении группы жителей региона и сотрудников ДПС. По данным ведомства, они инсценировали аварии ради страховки.