Сотрудники ДПС устраивали постановочные аварии ради страховки

https://static.news.ru/photo/3b4467a4-bebf-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственное управление МВД Северной Осетии сообщило о завершении расследования дела в отношении группы жителей региона и сотрудников ДПС. По данным ведомства, они инсценировали аварии.

Двое инспекторов оформляли ДТП, зная, что в реальности инцидентов не было, говорится на сайте МВД. В результате они нанесли страховым компаниям ущерб, превышающий миллион рублей.

В настоящими момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Министр внутренних дел региона принял решение уволить сотрудников ведомства, а их непосредственные руководители понесут дисциплинарную ответственность.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Краснодара проводят проверку в связи с появлением видео, на котором девушка бегает по крыше и капоту автомобиля ДПС.

Такой видеоролик появился в Сети. Причиной инцидента стала ссора группы молодых людей с полицейскими