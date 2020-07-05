Сотрудники ДПС устраивали постановочные аварии ради страховки

Следственное управление МВД Северной Осетии сообщило о завершении расследования дела в отношении группы жителей региона и сотрудников ДПС. По данным ведомства, они инсценировали аварии.
Двое инспекторов оформляли ДТП, зная, что в реальности инцидентов не было,
В настоящими момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Министр внутренних дел региона принял решение уволить сотрудников ведомства, а их непосредственные руководители понесут дисциплинарную ответственность.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Краснодара проводят проверку в связи с появлением видео, на котором девушка бегает по крыше и капоту автомобиля ДПС.
Такой видеоролик появился в Сети. Причиной инцидента стала ссора группы молодых людей с полицейскими
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