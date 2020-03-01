https://static.news.ru/photo/55b7c84a-5bb1-11ea-91e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовало снимки Антарктиды после девятидневной жары. На кадрах видно, что почти четвёртая часть острова Игл растаяла.

Накануне Антарктида пережила свой самый жаркий день в истории, достигнув пика в 64,9 градуса по Фаренгейту (18,3 градуса по Цельсию).

Как сообщает CNN со ссылкой на агентство, всего за неделю растаяли 4 дюйма снежного покрова острова (10,1 см) — это около 20% от общего сезонного накопления снега на острове. Рекордно высокие температуры привели к образованию озёр из талых вод.

Я не видел, чтобы в Антарктиде это происходило так быстро. Такие события наблюдаются на Аляске и в Гренландии, но не в Антарктиде, — рассказал геолог Обсерватории Земли NASA Маури Пелто.

Он отметил, что подобные таяния довольно редки для Антарктиды, даже летом, поскольку это одно из самых холодных мест на Земле. По словам специалиста, такая ситуация до XXI века никогда не фиксировалась на континенте.

Ранее NEWS.ru писал, что самый богатый человек планеты потратит $10 млрд на «спасение Земли». По словам главы крупнейшей американской компании Amazon Джеффа Безоса, он будет «защищать Землю» и бороться с изменениями климата с помощью Фонда Земли Безос (Bezos Earth Fund). Для начала миллиардер выделит в фонд $10 млрд, а затем будет выдавать гранты.