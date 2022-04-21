Историк заявил, что власти Польши пытаются «обморозить уши» назло России

Действия руководства Польши привели к высокой инфляции и экономическим проблемам в стране. При этом события на Украине выбили власти из колеи, и они, видимо, решили, что в попытке навредить России можно действовать по принципу «назло матери обморожу уши», заявил польский историк Пшемыслав Пяста в статье, опубликованной еженедельником Myśl Polska.

Поэтому, назло Путину, мы больше не будем покупать в России энергоресурсы. Вместо этого мы купим всё то же российское сырьё у посредников. Конечно, заплатим гораздо дороже. Всё по принципу «назло матери обморожу уши, — отметил Пяста.

Он напомнил, что в выступлении по случаю Пасхи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил в высокой инфляции в стране именно Россию.

Как удобно. Значит, инфляция — это не результат полной безответственности премьер-министра и его предшественницы, — подчеркнул историк.

Он считает, что в Польше впустую потратили период экономической конъюнктуры, а власти страны внедряли дорогостоящие социальные программы. Причиной проблем он назвал также «безудержную эмиссию пустых денег».