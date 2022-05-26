Историк заявил, что украинскую армию в Донбассе «поедают по кусочкам» Военный историк Норин заявил, что армию Украины «поедают по кусочкам» в небольших котлах

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный историк Евгений Норин заявил NEWS.ru, что ВС России используют в ходе спецоперации на Украине тактику «небольших котлов». Собеседник добавил, что у Москвы «однозначное огневое преимущество», благодаря которому удаётся окружать группировки противника в несколько тысяч человек. Эксперт отметил, что контингент ВС РФ «ощутимо уступает по численности» ВСУ.

Судя по всему, сейчас ВС РФ используют тактику небольших котлов, хотя раньше пытались создавать гигантские котлы, хотели охватить весь Донбасс. Сейчас урезают по секторам, окружают [ВСУ] под Северодонецком и Лисичанском, отсекают группировку. Затем, судя по всему, тот же фокус со Славянско-Краматорской агломерацией, что разумно. Наш контингент ощутимо уступает противнику по численности, по словам всех комментаторов. Армия РФ давит огнём и боевым искусством, это наше однозначное преимущество, с помощью него создаются небольшие котлы на несколько тысяч персон. Видимо, так будет и дальше. Армию Украины поедают по кусочкам, — заявил Норин.

По его словам, изначально планировалось «с ходу ворваться в Харьков и Киев, надеясь, судя по всему, добиться успеха лихим кавалерийским рейдом, что на некоторых участках удалось» — практически бескровно взяли под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск на юго-востоке Украины, «кроме Мариуполя».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные вошли в Лисичанск и почти вошли в Северодонецк. По его словам, украинские боевики несут большие потери. Лидер мусульманской республики призвал всех, кто выступает против России, быть осторожнее, потому что «мы не боимся смерти». Кадыров пообещал полностью забрать Украину и предположил, что президент страны Владимир Зеленский согласится с условиями Москвы.

Ранее Кадыров сообщил, что продвижение чеченских бойцов в ЛНР идёт успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление. Это видно на примере населённых пунктов в районе Попасной, пояснил он. Глава Чечни заверил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные» подразделения, успех которых — «вопрос времени». Он также опубликовал кадры зачисток, на которых видно, как командиры подразделений раскрывают детали спецоперации, рассказывают о тактике ведения боёв и используемом противником оружии.