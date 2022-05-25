«Несут потери, шайтаны»: Кадыров заявил, что ВС РФ вошли в Лисичанск Кадыров: российские военные вошли в Лисичанск

Российские военные вошли в Лисичанск и почти вошли в Северодонецк, рассказал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские боевики несут большие потери. Лидер мусульманской республики призвал всех, кто выступает против России, быть осторожнее, потому что «мы не боимся смерти». Кадыров пообещал полностью забрать Украину предположил, что президент страны Владимир Зеленский согласится с условиями Москвы.

Луганск и Донецк проводит очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют лучшие бойцы. Уже зашли в Лисичанск, почти зашли в Северодонецк. Несут потери шайтаны, паника у них, ну, так и должно быть, — заявил он.

Ранее Кадыров сообщил, что продвижение чеченских бойцов в ЛНР идёт успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление. Это видно на примере населённых пунктов в районе Попасной, пояснил он. Глава Чечни заверил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные» подразделения, успех которых — «вопрос времени». Он также опубликовал кадры зачисток, на которых видно, как командиры подразделений раскрывают детали спецоперации, рассказывают о тактике ведения боёв и используемом противником оружии.