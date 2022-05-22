«Идёт успешно»: Кадыров рассказал о продвижении бойцов в ЛНР Кадыров рассказал об успешном продвижении бойцов в ЛНР

Рамзан Кадыров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что продвижение чеченских бойцов в ЛНР идёт успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление. Это видно на примере населённых пунктов в районе Попасной, сообщил глава республики в своём Telegram-канале.

Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля, — отметил Кадыров.

По словам политика, в ЛНР направлены «самые боеспособные» подразделения, успех которых — «вопрос времени».

Политик опубликовал кадры зачисток, на которых видно, как командиры подразделений раскрывают детали спецоперации, рассказывают о тактике ведения боёв и используемом противником оружии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале юмористическое видео, где он за рулем автобуса везет пленных «азовцев» в столицу республики. При этом он говорит им, что «следующая остановка — Грозный».