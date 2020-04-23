Испания продлевает режим ЧС до 10 мая

Испанские власти приняли решение о продлении режима ЧС в связи с коронавирусом до 10 мая. Решение большинством голосов одобрил Конгресс депутатов национального парламента.
Режим повышенной готовности Испания продлевает уже в третий раз. Начался он 14 марта,
На 22 апреля заражённых коронавирусом насчитывается 2 560 362 человека, умерших 177 777, выздоровевших — 697 603. В России болеют коронавирусом 52 937 человек, умерли 462 пациента, выздоровели 3 906 больных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что смягчение ограничительных мер, которые были введены в Испании с целью предотвращения распространения коронавируса, будет проводиться медленно и поэтапно. Об этом заявил глава правительства страны Педро Санчес.
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