Испания продлевает режим ЧС до 10 мая

https://static.news.ru/photo/ce027eee-84ec-11ea-9617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Brevers/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанские власти приняли решение о продлении режима ЧС в связи с коронавирусом до 10 мая. Решение большинством голосов одобрил Конгресс депутатов национального парламента.

Режим повышенной готовности Испания продлевает уже в третий раз. Начался он 14 марта, сообщает 20minutos. Постепенное смягчение и снятие ограничительных мер начнётся во второй половине мая.

На 22 апреля заражённых коронавирусом насчитывается 2 560 362 человека, умерших 177 777, выздоровевших — 697 603. В России болеют коронавирусом 52 937 человек, умерли 462 пациента, выздоровели 3 906 больных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смягчение ограничительных мер, которые были введены в Испании с целью предотвращения распространения коронавируса, будет проводиться медленно и поэтапно. Об этом заявил глава правительства страны Педро Санчес.